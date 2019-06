O Papa Francisco manifestou ontem a sua preocupação com o aumento da tensão no Golfo Pérsico e instou a comunidade internacional a promover o diálogo e a paz na região. “Convido todos a fazerem uso dos instrumentos da diplomacia para resolver os complexos problemas dos conflitos no Médio Oriente. Renovo também à comunidade internacional um veemente apelo para realizar todo esforço...