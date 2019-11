Tensão entre públicos em debate terça-feira

Norberto Gomes, concertino e director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Lucilina Freitas, coordenadora do Serviço Educativo da Casa da Cultura de Santa Cruz, Martinho Mendes, coordenador do Serviço Educativo do Museu de Arte Sacra do Funchal, e Paulo Sérgio Béju, artista plástico e director da Galeria.a, da Associação Teatro Experimental do Funchal juntam-se na terça-feira...