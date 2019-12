A Direcção de Serviços do Desporto Escolar (DSDE), da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, levou a efeito a ‘Semana do Futebol’ para os alunos do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, nomeadamente terceiro e quarto anos de escolaridade.

Uma actividade que teve as diversas escolas da Região Autónoma da Madeira divididas por quatro locais de realização. Nomeadamente Estádio...