As equipas madeirenses que competem na I Divisão nacional de ténis de mesa, tanto em masculinos como em femininos, jogam todas fora este fim-de-semana.

Na I Divisão masculina, a Ponta do Pargo (7.º com 19 pontos) joga esta tarde, nos Açores, com o Juncal (5.º com 28 pontos), enquanto o Sporting da Madeira (10.º com 0 pontos) defronta o campeão e líder invicto Sporting (1.º com 44...