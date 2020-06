Ténis de mesa regressa só para o São Roque

A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM) decidiu avançar com a disputa da fase final do Campeonato Nacional da I Divisão Masculina, onde se vai discutir o título nacional, para a qual está apurada a formação madeirense do São Roque. Pelo contrário, foi cancelado o ‘play-off’ da I Divisão feminina, onde iria participar a Ponta do Pargo, não havendo, deste modo, lugar à atribuição de título esta temporada.

Estas duas decisões foram tornadas públicas ontem, depois daquela entidade federativa ter ouvido todos os clubes envolvidos. No comunicado, a FPTM fundamenta que “estão reunidas as condições” para realizar uma fase final da I Divisão masculina, mas que, por outro lado, “não existem condições desportivas para se completar” a I Divisão feminina.

‘Play-off’ em modelo concentrado

A federação adianta que o ‘play-off’ onde será atribuído o título de campeão nacional da I Divisão masculina de 2019/2020 deverá realizar-se entre os dias 1 e 6 de Julho, em fase concentrada a realizar no Centro de Alto Rendimento (CAR), em Gaia, “em modelo competitivo ainda a definir”. No entanto, a FPTM salvaguardando, que se tratam de “datas provisórias, sujeitas à autorização governamental para regressar à competição”.

A reunião da direcção da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa aconteceu na passada quarta-feira, depois de algumas diligências executadas pelo presidente, Pedro Miguel Moura, junto dos clubes que conquistaram o direito desportivo de disputarem o ‘play-off’ em ambas as competições a ver: CTM Mirandela, Ponta do Pargo, Ala Nun’Alvares (femininos), Juncal (femininos e masculinos), Sporting, Toledos e São Roque (masculinos).

A ideia passava por, “considerando as características dos atletas que compõem os plantéis destes clubes”, perceber “a viabilidade desportiva da realização de uma fase final de ambas as competições, em modelo concentrado e sem público”, como já se disse atrás, a realizar no CAR de Gaia, “em ambiente controlado e com plano de contingência devidamente testado, criando assim um momento de promoção e divulgação da modalidade enquanto se encontravam os campeões nacionais da corrente época”, explica a federação no comunicado.

Além disso, acrescenta, “foram também analisadas as possibilidades de viagens das equipas das regiões autónomas, disponibilidades de voos e respectivos custos, assim como o impacto de eventuais obrigações de confinamento após o regresso a casa”.

A FPTM adianta, no comunicado, que irá divulgar em breve os modelos adoptados para terminar os campeonatos nacionais da II Divisão de Honra e da II Divisão feminina e masculina.