Tender leva ‘Summer B(h)eat’ ao Caniçal

A Tender Events regressa pelo segundo ano consecutivo ao Ritual do Sal, no Caniçal, para assinalar a chegada do Verão com a devida brisa electrónica. A produtora escolheu a temática ‘Summer B(h)eat’ para elevar as temperaturas ‘sonoras’ ao máximo no dia 13 de Julho (sábado), entre as 16 horas e a meia-noite, na Ribeira de Natal, e traz do continente a conceituada Diana Oliveira,...