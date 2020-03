Nos dois primeiros meses de 2020 foram criadas 9.189 novas empresas em Portugal, menos 20,2% do que no mesmo período de 2019. Na Madeira, nasceram 201 empresas, representando uma diminuição de 19,3%. A tendência de recuo nos nascimentos já vinha a revelar-se nos últimos três meses, após um largo período desde 2017 em que foram batidos sucessivos recordes no nascimento de empresas...