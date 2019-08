Tempo quente provocou 13 registos de risco

A segunda semana deste quente mês de Agosto proporcionou 13 registos para situações meteorológicas de risco relacionados com a temperatura máxima. Três destes registos - todos na costa Norte da Madeira - atingiram temperaturas de risco moderado a elevado (laranja). As outras dez situações de risco observados corresponderam ao aviso amarelo que havia sido emitido pelo IPMA para tempo quente, e que, contrariamente ao previsto, acabou também por se fazer sentir nas regiões montanhosas.

Além do calor dominante, a última semana foi também caracterizada pela elevada taxa da humidade relativa do ar que viria a proporcionar alguma precipitação em todo o arquipélago, excepto na baixa do Funchal.

O tempo quente fez no primeiro terço do mês de Agosto proporcionou ainda uma subida da temperatura média normal para este mês, onde só o Funchal manteve-se seco.

Contrariamente, Santana foi onde mais choveu estando perto de atingir o normal da precipitação para o mês de Agosto (90%). Segue-se o Santo da Serra, que apesar de ser onde habitualmente mais chove em pleno Verão, até final da semana passada registava menos de um terço do normal (32%).

Escassa tem sido também a precipitação este mês na Bica da Cana e Areeiro (4%) e em Porto Santo (5%). Pouca foi também a chuva caída em Santa Cruz/Aeroporto (28%) e na Ponta do Sol/Lugar de Baixo (23%).