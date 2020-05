A partir do dia de hoje e até à próxima segunda-feira estão previstas temperaturas relativamente altas para o Arquipélago da Madeira. As temperaturas deverão variar entre os 25ºC e os 27ºC, especialmente entre sexta-feira, sábado e domingo, no Funchal, com algum vento à mistura no fim-de-semana.

Victor Prior, director do Observatório Meteorológico do Funchal, referiu ao DIÁRIO que...