Desde o dia 29 de Fevereiro, quando se registou o primeiro caso suspeito de Covid-19 na Madeira, que a dinâmica do Laboratório da Patologia Clínica do Hospital Dr. Nélio Mendonça se alterou por completo. De tal forma que Graça Andrade, a directora do Serviço de Patologia Clínica reconhece que “o laboratório sofre uma pressão a vários níveis”, tendo sido necessário proceder à redistribuição...