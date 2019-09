Luís Freire destaca a qualidade do plantel do Nacional antes de mais um jogo do campeonato, desta vez a recepção ao Penafiel. O treinador alvinegro sublinha, igualmente, a ambição do grupo para o jogo desta tarde (16 horas), no Estádio da Madeira, a contar para a 6.ª jornada da II Liga.

Mostra total confiança no grupo que orienta, sublinhando que pretende aproveitar ao máximo o...