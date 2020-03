Vinicio Antony integra a elite mundial no que concerne às artes marciais. O brasileiro começou por influência do pai, que era praticante de boxe, e depois de décadas a praticar Karaté, Jiu-jitsu, Muay Thai, entre outras, ‘bebendo’ de todas as técnicas, decidiu desenvolver aquilo que intitula de ‘Jutsu’. Uma técnica que recupera os princípios de combate e de filosofia das artes marciais....