“Temos de lutar na defesa daquilo em que acreditamos”

O programa Media Veritas, que o presidente da APImprensa - Associação Portuguesa de Imprensa tem promovido por todo o país, tem por objectivo promover “a literacia dos media junto das comunidades mais vulneráveis. João Palmeiro esteve na Madeira no início de Setembro para falar do projecto que desenvolve em parceria com o Google.org e financiado pela Fundação Tides, e que tem como...