“Tem que deixar de haver políticos de aviário”

Advogado, é o cabeça-de-lista às próximas eleições regionais pelo partido Pessoas Animais Natureza (PAN). João Henriques de Freitas fala ao DIÁRIO sobre a campanha e medidas do partido, da mesma forma que desfia as relações entre os políticos e as grandes empresas ou sobre as que tem com os restantes candidatos às eleições de Setembro. Mas foi quando falou sobre o que o move na política, que a voz de João Freitas se embargou. Já sobre a Saúde, o turismo e a implementação turística ou a sustentabilidade da Região, o discurso ergue-se, zangado.

O PAN já apresentou a lista de candidatos para as eleições regionais. Quando vão formalizar a candidatura?

Tencionamos entregar na segunda ou terça-feira, na Comarca do Funchal, as duas candidaturas: para a Assembleia da República e para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

A partir daí a campanha começa em força? Ainda não vimos cartazes do PAN.

Não, não. A campanha do PAN vai ser muito específica. Vamos primar pela ausência total de ‘outdoors’ e de cartazes. Representa uma poluição visual, um desfiamento da paisagem urbana, é mau do ponto de vista ambiental e representa uma poupança dos contribuintes porque é menos dinheiro que gastamos. Não vamos ter caravanas, é poluição sonora. E existe uma poupança ambiental por causa dos combustíveis, uma menor pegada ecológica, e as pessoas estão fartas do barulho nas ruas. E iniciaremos a campanha no período oficial, a 8 de Setembro. Antes não há campanha oficial, há um tremendo desrespeito de alguns partidos pelas pessoas, porque deviam ser poupadas, estão em férias, deveriam gozá-las em sossego.

Nessa altura, será uma campanha de boca a boca, nas redes sociais?

Será sempre uma campanha muito mais direccionada para as redes sociais, nomeadamente o Facebook e o Instagram. E campanha de contacto, porta-a-porta, contactos de ruas. Apenas e tão só. E evidentemente aqueles que forem através da comunicação social, das entrevistas. Essas, mesmo que gostássemos de fugir, não conseguimos.

E os panfletos? São de papel reciclado?

Todos os nossos ‘flyers’, apesar de custarem mais caro, são de papel reciclado e com tintas ecológicas. Não poderia ser de outra maneira. Vamos ter lápis, não temos canetas por causa do plástico, vamos ter alguns sacos de pano. Tudo o que distribuirmos será sustentável e ecológico.

Para serem coerentes com aquilo que defendem.

Não basta apregoar, é preciso fazer.

É porta-voz regional do PAN desde 2018. Como é que aconteceu? Antes disso propôs-se para algum outro partido?

Não.

Não teve ligação a outro partido?

Zero. Ajudei o Partido Social Democrata... Posso dizer sem presunção absolutamente nenhuma porque se trata da realidade (...), fui eu que levei ao dr. Humberto Vasconcelos [secretário regional de Agricultura e Pescas] a questão de fazermos uma legislação que proibisse o abate dos animais errantes na Região. Foi aceite, pediram-me para fazê-la, e fiz. Obviamente, depois foi retocada em sede de Comissão Especializada. Foi uma participação que tive directamente com a causa animal, era isso que me interessava, através do PSD.

Ainda como activista sem qualquer ligação a nenhum partido?

Como activista, sem ligação completa. Isso foi em 2016, só me torno porta-voz do PAN em 2018. Ajudei, posteriormente, o CDS a fazer a parte da causa animal no seu programa nas eleições. E dei alguma ajuda ao Partido Socialista no despertar, ou seja, tentando sensibilizá-lo para esta causa. Sempre como activista, porque o que me interessava não eram as cores partidárias, como hoje também não. Não tenho cor, as minhas cores são as do planeta. O meu interesse era sempre a defesa dos animais, independentemente do partido. Sou advogado e exerço. Em 2018, estava no escritório quando me passam uma chamada de um André. Tentei lembrar-me que cliente tinha com esse nome, mas não tinha nenhum. Passaram-me a chamada para ver do que se tratava e eu disse: ‘Desculpe, mas não estou a ver bem quem é’. [Respondem]: ‘Sou André Silva’. Ah! Está bem, já estou a ver quem é.

André Silva, porta-voz nacional do PAN.

Porta-voz nacional. Nessa altura o PAN não existia, tinha sido dissolvido na Região. E para grande espanto meu, disse-me que pretendiam falar comigo. Combinámos uma data e vieram duas pessoas: o deputado André Silva e a Cristina, a jurista do PAN. Propuseram-me tomar conta do PAN na Madeira. Fazer eleições internas, obviamente, passa por um processo democrático, mas liderar uma lista em que pudesse ser porta-voz do PAN. Devo dizer, com toda a honestidade, que estive dois meses a pensar, não aceitei logo. Porque me repugnava, e ainda me repugna um pouco, a política, estou dentro dela apenas pelas causas. E aquilo que vi depois de estar dentro impressionou-me dez vezes mais do que quando estava fora.

Depois de estar dentro?

Depois de estar dentro, ligado à política. Como uma pessoa vulgar, tinha uma ideia muito má da política, dos políticos. E depois de estar dentro da política a minha ideia piorou. Piorou imenso. Tem que haver partidos emergentes, tem que haver gente nova, tem que deixar de haver políticos de aviários, que são treinados desde pequeninos para fazer aquilo, e que não conhecem outro tipo de trabalho senão a necessidade de dizer o que as pessoas querem ouvir. Fiquei um bocado aflito porque gosto da minha profissão, gosto também da minha privacidade, e meter-me na política era sair da zona de conforto. Estive inclinado para dizer que não.

Por que é que aceitou?

A minha mulher detesta política. Para arranjar um alibi para poder dizer que não, perguntei-lhe. Aquelas perguntas manhosas: ´É melhor não ir, pois não?’. E tive uma surpresa. Ela perguntou: ‘Por que não? Vais deixar para os outros o trabalho que tu é que tens de fazer e tão bem sabes?’. E pronto, em bom português, a partir dessa altura fiquei ‘lixado’. Tive que aceitar [risos] e cá estou de alma e coração. Não gostando muito das coisas que vejo às vezes, mas tenho que fechar os olhos. As nossas causas são superiores ao sofrimento que, de vez em quando, este estar na política me possa infligir.

Já disse que uma das coisas que o incomoda na política é a corrupção e o tráfico de influências na Madeira. Como é que os PAN vai combater?

Esta é uma matéria da qual sou profissional: sou advogado e estou bastante à vontade nesse meio. Mas apresentaremos essas soluções no dia 2 de Setembro.

Dia em que apresentam o programa de Governo.

Exactamente. Por enquanto, aquilo que direi, é que nos preocupa imenso, e a mim enquanto cidadão vulgar, ouvir figuras como ‘Berardos’ - enfim, esta gente toda que nos deu calotes à vista dos olhos com a cumplicidade sabe-se lá de quem - fazer-nos pagar milhões de euros. E, por dá cá aquela palha, um cidadão vulgar por causa de 10 euros é penhorado pelas finanças. Não se compreende nem pode acontecer. Na Madeira parece que não há corrupção porque temos um Ministério Público (MP) muito ‘sui generis’. É preciso averiguar caso a caso, de forma correcta, justa, aprofundada, estes negócios. Como é que um PDM era assim e passou a ser de outra maneira porque alguém, posteriormente, construiu algo que não devia construir? Por que é que se deu um monopólio a determinadas pessoas e impede-se que outras entrem no mercado? Tudo isto precisa ser visto pelo MP. São crimes semi-públicos e públicos, não é preciso haver queixa. O MP, tendo notícias deles ou parecendo que há infracção, deve investigar. Ponto final parágrafo. Até agora não se investigou quase nada. A única coisa que se investigou a sério foi o desgraçado do [José Manuel] Coelho que apanha três meses e meio de prisão efectiva. Foi uma continuação de ilicitudes, que foi grave, são vinte e tal ameaças, injúrias... Mas três anos e meio de prisão para uma coisa destas? Estão a brincar connosco.

Em comparação com outros casos?

Exactamente. Em comparação, por exemplo, no continente que alguém esventrou uma cadela a sangue frio e que nem preso foi. É completamente fora do normal. Quando estivermos na Assembleia Legislativa Regional, espero que possamos chamar à atenção para quem de direito E para que comece a haver investigação séria para não nos obrigar ter que recorrer à Procuradoria-Geral da República.

O João ou algum membro do PAN, e familiares directos, tem participações em empresas ligadas ao ambiente ou outras?

Não, zero. Pode haver é dívidas aos bancos, mas isso não conta [Risos].

O problema dos animais errantes é outra das bandeiras do PAN. Acredita que deve ser dividido entre autarquias e Governo Regional. Como?

É um problema da Região. Apesar de, legalmente, a temática dos animais errantes ser das câmaras municipais, do ponto de vista ético, o Governo tem muita responsabilidade, porque não faz nada há 40 anos. Tem muita responsabilidade porque, até há pouco tempo, eram mortos 1.200 animais pela SPAD no Vasco Gil. O Governo tem que ter em conta este marasmo em que caiu e agora fazer qualquer coisa. E não atirar para cima das câmaras que já têm problemas suficientes, nomeadamente orçamentais. Gostaríamos que houvesse um Centro Regional de Esterilizações. Resolvia o problema às associações e às pessoas carenciadas. As câmaras municipais e o Governo não são capazes de perceber, que por trás de cada animal, habitualmente há uma pessoa. Quando estamos a beneficiar os animais, estamos a beneficiar, directa ou indirectamente, as pessoas.

E também uma clínica médico-veterinária.

É preciso uma clínica médico-veterinária pública, porque as outras clínicas e Hospital Veterinário têm como objectivo o lucro, como todas as empresas. E essa clínica médico-veterinária ajudaria pessoas comprovadamente carenciadas. Seja através do IRS, de outro documento credível, ajudar essas pessoas a manterem a saúde dos animais. Ajudar as associações, e ajudar aqueles grupos informais de pessoas que gastam o dinheiro todo a tentar salvar e a cuidar de animais de rua. Estas pessoas, durante estes anos todos, estiveram a auxiliar e a mitigar um problema que não era delas, que é do Governo. É mais do que justo que sejam agora ajudadas. E é preciso sensibilizar. Essa sensibilização, por acaso, tem sido feita. Mas é preciso os órgãos de comunicação social, através de uma publicidade na televisão. O PAN Açores tem no seu programa a criação de um hospital veterinário público. Nós não vamos a tanto, uma vez que temos o problema do nosso hospital. Não vamos tão longe, mas pelo menos uma clínica veterinária. Podemos combater as duas ao mesmo tempo, é uma falácia dizer que fazendo uma coisa não podemos fazer a outra. Façam-se menos festas! Dirija-se o dinheiro para aquilo que interessa.

E o nosso hospital: as listas de espera são um problema que grande parte dos partidos falam, como o PAN. Como podem resolver?

Vou remeter também para o dia 2 de Setembro.

Mas é uma das medidas.

É uma das medidas. Devo dizer também que, para além dos animais, a Saúde foi sempre um bichinho que me mordeu, é a coisa mais importante que os seres-humanos podem auferir. É de extrema importância. E só quem tem que ir ao Hospital é que compreende a importância de um Serviço Regional de Saúde decente. Infelizmente nós não temos. Há que aliviar, encurtar ou debelar ao máximo as listas de espera. Mas também o atendimento, as pessoas, a qualidade dos profissionais, desde os auxiliares aos médicos. Esta construção do hospital teve um óbice. Já está decidido, devemos ir em frente, mas a ampliação do hospital antigo, que sofreu várias obras e agora parece dinheiro mal gasto, seria comparticipada a 85% pela UE, enquanto o novo não é comparticipado.

No ambiente, quer muito apostar nas renováveis, é imperativo.

Sim, para irmos deixando as energias fósseis, causadoras de parte do problema da poluição, da destruição da camada de ozono, do aquecimento global, do desastre climático.

Em termos práticos como é que isso se faz? Temos dinheiro?

Temos dinheiro. Já temos algumas energias renováveis, eólicas, no Paul. E fez-se um monstro de uma coisa no Paul, não percebo. Só serve para produzir 3% da energia total.

A Central Hidroeléctrica da Calheta?

Sim. Era continuar a investir em energias renováveis, na energia eólica. Fizemos uma coisa que além de não ser muito sustentável porque tem impacto com o ambiente, nos solos, priva-nos de parte do território. O Governo Regional é especialista em nos privar do território. A explicação que encontro é incompetência ou ignorância ou uma tentativa de ajudar empresas de construção civil. Interesses. Não vejo outra coisa. Uma pessoa minimamente sensata, não faria uma coisa daquelas.

Como é que vê as relações entre os poderes públicos e as grandes empresas aqui na Região?

Péssimos, péssimos. Quando falo em corrupção e em tráfico de influências, não estou a falar do continente. Apesar do MP nunca ter encontrado nada, se for preciso saímos à rua, fazemos essa pergunta ao primeiro cidadão que encontrarmos, ele ri-se. Todos sabemos desta correlação, promiscuidade, entre o poder político e as grandes empresas. Estamos todos sujeitos. O Savoy é um atentado ambiental. Como é que não se foi ao fundo para saber como é que aquilo foi permitido? Aquilo ultrapassa tudo, ultrapassa o urbanismo tradicional madeirense, colocou uma enorme carga de trânsito, tirou o sol à Avenida. Com a explicação que vai dar postos de trabalho? Mas isto não é explicação para coisa nenhuma. Então vamos arranjar madeireiros, vamos cortar as árvores todas da Madeira e ficar com postos de trabalho mais durante dez anos. Não resolve nada, não é ético, não é sustentável. E caminhávamos também para o problema do turismo. Nenhum de nós vai para outra terra passar as férias quando está a pulular de pessoas. O que podemos oferecer é o mar e a natureza. E a sustentabilidade das levadas: não podemos carregar as levadas com tamanha pegada ecológica, temos que restringir o número de turistas por dia, como, aliás, muitos outros países fazem.

Há estudos.

Mas nunca ninguém avança, estudos há sempre. Somos a favor da implementação de uma taxa turística. O dinheiro proveniente dessa taxa servia para o ambiente e a protecção animal. Fui a Lisboa e paguei dois euros por dia para lá estar e nem sequer sou estrangeiro, no Porto também. Temos receio que os turistas não venham por dois euros por dia? Obviamente que não. E representaria muitos milhões de euros que seriam aproveitados para debelar estes problemas. Quando estivermos na Assembleia, vamos tentar dar procura a esta taxa turística.

Quer dizer que a implementação da taxa turística é outra das medidas.

É outra das medidas [risos], já estou a revelar mais do que deveria.

O PAN vai conseguir algum mandato?

O PAN vai conseguir um resultado histórico e isso passa por um grupo parlamentar.

O PAN Madeira vai aceitar fazer coligações?

Pré-eleitorais ou pós-eleitorais?

Ambas.

Antes da dissolução do partido houve uma coligação ao Partido Socialista e a vários outros partidos, que nos retirou o deputado que tínhamos. Como não nos conotamos com esquerda, nem direita, nem centro, nem com ninguém, definimos que nunca - só em circunstância excepcional e talvez a nível autárquico - faríamos coligações pré-eleitorais. Vamos saber o que é que vale. As pessoas vão votar, se quiserem depositar a confiança, depositaram. Se não quiserem, não depositaram.

Aprender com os erros do passado.

Sim. E coligações pós-eleitorais: o PAN é um partido responsável, se tiver que ser chamado às suas responsabilidades vai assumi-las. Pouco nos interessa se o partido é de direita, de esquerda, do centro. O que nos interessa são as causas.

Os partidos têm causas mais à direita ou mais à esquerda.

Mas estamos a falar nas causas que defendemos em relação ao ambiente, aos animais, às pessoas mais desprotegidas, em relação à saúde, à corrupção. Quem for Governo, quem quiser comungar das nossas ideias e, num possível caderno de encargos contemplar isso com uma medida, obviamente que o viabilizamos. Independentemente se for mais à esquerda ou mais à direita.

Conhece pessoalmente Miguel Albuquerque, Paulo Cafôfo, os candidatos às Regionais? Que opinião tem?

Conheço o dr. Miguel Albuquerque desde criança. Não posso dizer que sou amigo, mas sou conhecido. Quando, por coincidência, nos deparamos um com o outro, falamos e trocamos impressões. Há pouco tempo foi num restaurante, estivemos o tempo todo a falar. Conheço o dr. Paulo Cafôfo da questão do Vasco Gil que ainda estava entregue à SPAD e, como activista, tentei que os abates acabassem. Primeiro fui tentar não através do Governo Regional, mas através da Câmara. Tivemos um bocado de dificuldade. Conheci-o nessa altura, tive algumas reuniões, as primeiras nunca foram muito profícuas, mas, enfim, depois tudo se consolidou. O dr. Rui Barreto só conheço praticamente de ‘bom dia’, nunca troquei nenhuma palavra. Conheço bastante o dr. Edgar [Silva] que considero uma pessoa correctíssima. Talvez das mais educadas e mais correctas que existe na política aqui.

Que opinião é que tem de Miguel Albuquerque e de Paulo Cafôfo?

Não tenho opinião.

Não quer revelar a opinião.

O cidadão João Freitas tem, o político não tem opinião [risos]. Mas se nos candidatamos é porque do ponto de vista político consideramos que não são tão válidos como nós para governar a Região.

Há sempre uma opinião em relação ao adversário [político].

Mas essa opinião guardamos para o combate eleitoral. Queria dizer que vamos ter uma atitude, na campanha eleitoral, completamente diferente dos outros partidos. Vamos falar de nós e não dos outros partidos, nem reagir a provocações. Desculpe a expressão brejeira: a ‘peixeirada’ da campanha eleitoral, e às vezes a que se passa na Assembleia Legislativa, não vai existir connosco. Só se houver uma ofensa muito grave, retorquiremos delicadamente. Vou fazer um esforço para que isso aconteça [risos]. Vamos focar em passar a nossa mensagem aos eleitores. Aquilo que pretendemos, que queremos e que somos. Não contem connosco para estar a levar recados para um lado e para outro.

Porque é que é importante ter o PAN na bancada parlamentar regional?

É muito importante ter um partido verde no parlamento. Mesmo que os outros partidos digam que abraçam as nossas causas, a verdade é que a estes partidos, estas causas só despertaram depois das Eleições Europeias. Ficamos satisfeitos que agora as partilhem, é mais gente, ficamos muito contentes por lhes termos indicado o caminho. Quanto mais divulgarem, a mais pessoas chegam. Mas sempre nos ficam as dúvidas sobre se esse sentimento é genuíno ou eleitoralista. Só o PAN no parlamento madeirense é que pode zelar para que estas causas aconteçam. Estamos quase certos que se não estivermos, vai acabar por passar despercebido.

O que é que o move na política?

[Silêncio] Na política, move-me o planeta, move-me o amor pelos animais, e movem-me as pessoas mais pobres. É isso que me move. A política não me move. Movem-me estas coisas.

É um meio para quê?

[Voz embargada] É um meio para tentar fazer a minha parte na terra. Só isso.