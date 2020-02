A maritimista Telma Encarnação integra a lista de convocadas para o estágio que irá decorrer na Cidade do Futebol entre os dias 24 e 26 de Fevereiro. A jogadora madeirense voltou a merecer a confiança do seleccionador José Paisana, para este estágio de três dias que contempla a realização de quatro treinos, todos na Cidade do Futebol.

