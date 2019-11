Telma e Fátima jogam hoje pela selecção A

A selecção nacional A feminina sabe o que é vencer a Finlândia em jogos oficiais de qualificação e hoje volta a contar com mais um duelo e onde integram as madeirenses Fátima Pinto (Sporting) e a jovem do Marítimo Telma Encarnação.

Fê-lo em 2016, na Trofa, na caminhada rumo ao Europeu de 2017, e agora quer repetir a dose no Estádio Municipal de Famalicão, hoje, pelas 18h30. É esse...