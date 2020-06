Se não vigorassem as medidas distanciamento social e todas as regras higiénico sanitárias, hoje decorreria o habitual discurso de comemoração solene do quingentésimo décimo oitavo aniversário (518) do município da Calheta. O presidente da autarquia calhetense subiria ao palco, montado no Porto de Recreio e, entre outros assuntos, anunciaria a intenção de requalificar o miradouro...