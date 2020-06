A Tecnovia solicitou à Câmara Municipal do Funchal (CMF) que declarasse de interesse municipal a actividade do estaleiro que serve de apoio às obras públicas, viabilizando assim o licenciamento. A autarquia recusou tal pedido por contrariar as normas do Plano Director Municipal (PDM) que classifica o terreno na Fundoa como zona de risco natural elevado, tendo inclusive aberto um...