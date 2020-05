O Governo Regional da Madeira adjudicou finalmente a obra de “Prevenção e Mitigação do Risco de Derrocadas nas Escarpas Sobranceiras à ER223 - Troço Estreito da Calheta/Jardim do Mar - Fase A”, no valor de mais de 18,4 milhões de euros, a acrescer o IVA à taxa em vigor.

A adjudicação da referida empreitada recaiu para a “Tecnovia Madeira, Sociedade de Empreitadas, S.A.” e para a...