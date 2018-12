Teatral faz 29 anos e estreia peça

Fundado a 10 de Dezembro de 1989, o Teatral - Grupo Teatral de S. Gonçalo comemora, esta segunda-feira, 29 anos de existência.

Depois de um período de inactividade, o regresso do grupo cénico aos palcos só foi possível com os apoios do Governo Regional e da Câmara Municipal do Funchal: “E claro, para a produção da nova peça teatral que estreia no dia 13, no CineMax, contamos com...