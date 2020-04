A Polícia Marítima encontrou ontem de manhã, no decorrer da sua acção de fiscalização matinal, uma tartaruga sem vida no areal do Porto Santo. O animal marinho foi detectado por volta das 9h30, perto do ‘Bar do Henrique’.

As entidades competentes entraram em campo, tendo retirado a tartaruga da praia, transportando-a para a lota do Porto Santo.

A veterinária do Governo Regional, assim...