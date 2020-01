Foi durante a cerimónia de entrega de prémios de mérito académico, com a presença na primeira fila do secretário regional da Educação, que a presidente do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol encheu-se de coragem e aproveitou para deixar o alerta que “grande parte dos tapassóis estão em péssimas condições” podendo mesmo colocar em “risco” a segurança...