A TAP, em parceria com a Associação de Promoção da Madeira, lançou, ontem, uma campanha de descontos, em que oferece voos para a Madeira desde 42 euros com partida do Porto e a partir de 44 euros com partida de Lisboa. Os voos estão disponíveis no site da Companhia e para clientes TAP Miles&Go podem ser adquiridos a partir de 5.500 milhas.

“Observar baleias, nadar com golfinhos,...