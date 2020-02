Tânia Silva está de saída da presidência do Clube Futebol União e do cargo de administradora da SAD unionista. Uma posição tomada a pouco mais de uma semana da realização de eleições para os novos órgãos sociais do clube, que, como já foi divulgado oportunamente, estão agendadas para o próximo dia 28 de Fevereiro.

O anúncio da demissão foi feito ontem pela dirigente na sua página...