Tânia Carvalho está na Madeira para preparar a reposição de ‘Doesdicon’, uma criação sua para o Dançando com a Diferença estreada em Abril de 2017. O espectáculo será apresentado na Irlanda a 25 de Maio, no Teatro Samuel Beckett. Antes, será levado a Loulé, ao Cine-Teatro Louletano no dia 29 de Abril. No horizonte está a possibilidade de a coreógrafa trazer à Madeira algumas das...