Benfica e FC Porto entram em acção hoje na I Liga de futebol, com Desportivo das Aves e Moreirense, respectivamente, quatro dias antes de disputarem os quartos-de-final da Taça de Portugal.

Com o calendário mais apertado, a 16.ª jornada do campeonato antecipa-se com a recepção do Benfica ao Desportivo das Aves e a visita do FC Porto ao Moreirense (21:15), já após o Santa Clara receber...