Paragem na Divisão de Honra para o arranque da Taça da Madeira de futsal. Nove clubes entram em acção na competição, enquanto o Marítimo, da II Divisão Nacional, só entra nas meias-finais.

A Taça da Madeira tem uma primeira fase regular, antes das meias-finais e final. A fase regular é efectuada no sistema todos contra todos a uma volta para encontrar as equipas apuradas para as...