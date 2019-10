O jogo da Taça de Portugal, este domingo em Aveiro, fecha um ciclo na temporada do Marítimo, antes de reiniciar-se a I Liga portuguesa, no caso verde-rubro, com uma deslocação a Setúbal no dia 26 de Outubro, um sábado, para defrontar, pelas 18 horas, o Vitória FC, quatro dias antes de receber em casa o FC Porto a 30 de Outubro. Onde tem o Marítimo de apostar todas as fichas.

