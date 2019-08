Tabela de preços do ténis dispara para o triplo

Os utentes da Quinta Magnólia foram surpreendidos, esta segunda-feira, por uma nova tabela de preços para a utilização dos campos de ténis. Um preçário que em alguns casos apresenta aumentos de 250% (três vezes e meia) em relação aos valores cobrados logo após a inauguração do complexo, no final do mês passado.

Esta situação resulta do simples facto de a actualização da tabela de...