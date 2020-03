A bomba de gasolina de Machico foi assaltada na noite da última quarta-feira. O assaltante aproveitou o facto de a rua estar praticamente ‘deserta’ e perpetrou o furto por volta das 23 horas, pouco antes do guarda-nocturno entrar ao serviço.

Segundo o DIÁRIO apurou, o indivíduo entrou no posto de abastecimento de combustível com um capuz na cabeça e com luvas, utilizando uma ferramenta...