Sustentabilidade é aposta

Na palestra que o australiano Andre Russ apresentou ontem na conferência ‘O Futuro do Turismo na Madeira’, que encheu as duas plateias do auditório do Colégio dos Jesuítas, no Funchal, ficamos a conhecer vários números sobre o sector: 61% dos consumidores/clientes estão preocupados com o clima; 54% pensam que podem fazer alguma coisa; 73% evitam destinos com registos fracos e 80%...