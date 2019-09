O Governo Regional assumiu a suspensão da compra do espólio de António Aragão até que sejam ultrapassadas as questões jurídicas que impedem a venda no país por parte do herdeiro. Marcos Aragão Correia, filho do falecido artista plástico e historiador, revelou ao DIÁRIO que o espólio do pai vai sair da Madeira antes do dia 20 do corrente mês precisamente para poder ser vendido fora,...