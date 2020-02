O Serviço Regional de Saúde garantiu ontem, durante a apresentação do Plano de Contingência para o novo coronavírus, que está articulado com os aeroportos, portos e marinas da Região para despistar casos suspeitos de infecção: “A nível dos portos e dos aeroportos está tudo bem delineado, estruturado. Estamos a tentar trabalhar com o SIS [Serviço de Informações de Segurança] para perceber se há outras entradas nas marinas e se conseguimos controlar todo o fluxo de entradas”, explicou o presidente do Conselho Directivo do IASaúde.

Para Herberto Jesus, “a questão [principal] não está nas entradas” mas nos sintomas que possam indiciar que alguém deve ser encaminhado para rastreio: “Não é qualquer pessoa que chega e tem uma tosse”, afirmou. Ou seja, para ser suspeito de estar infectado com o novo coronavírus, o paciente deverá ter severidade clínica e alguma ligação a Wuhan (mesmo que indirecta), a cidade epicentro do contágio, estabelece o Plano. Herberto Jesus acrescentou que o “pico” da infecção deverá acontecer em Abril.

O secretário regional da Saúde também esteve na apresentação do Plano de Contingência para as Infecções Emergentes, onde defendeu que a Região deve estar preparada “para quando acontecer” e que o “plano deve ter um sistema de vigilância muito intenso”.

“Estou convencido que na Madeira podemos ter algum caso, temos muitos turistas”, admitiu Pedro Ramos. Nesse caso, acrescentou, a Região está preparada para responder, tanto através do serviço público como do privado: “O conforto é que podemos ir ao privado ou convencionado se for necessário”, sublinhou.

O Hospital Dr. Nélio Mendonça é a unidade escolhida para receber os casos suspeitos e o executivo explica que os profissionais de saúde já receberam formação para lidar com estes doentes. Foi também criado um corpo de bombeiros dedicado para fazer o transporte destes infectados. O Plano de Contingência para as Infecções Emergentes , recorde-se, estabelece as normas e as orientações que os profissionais de saúde e da protecção civil devem tomar para lidar com o coronavírus.

O documento orientador produzido na Madeira é, no fundo, a adaptação das orientações elaboradas pela Direcção-Geral de Saúde à realidade regional. O Plano pressupõe que existam locais para isolamento na unidade hospitalar para receber os infectados pelo coronavírus - de preferência o isolamento deve acontecer em quarto com pressão negativa e casa de banho privada - e Pedro Ramos assegurou que a Região tem estas valências: “Existem quartos com pressão negativa na Região Autónoma da Madeira, não só no Serviço Regional de Saúde (SRS), mas também no Sistema Regional de Saúde. Este Plano de Contingência de Infecções Emergentes não é do Serviço Regional de Saúde, é do Sistema Regional de Saúde da RAM. Engloba o público, o privado, o convencionado e eventualmente o social, se tivermos que usar uma infraestrutura”, afirmou o governante. Sem precisar qualquer número, Pedro Ramos adiantou que está finalizado o levantamento de quartos para isolamento com casas de banho privativa, de ventiladores, e de quartos com pressão negativa. O secretário regional avançou também que este número “tem tendência para aumentar já no próximo mês de Fevereiro com as obras que estavam a ser feitas na área da cirurgia de ambulatório”.

Divulgar novas informações à população sobre o novo vírus é outro dos pontos-chave para poder controlá-lo e, por isso, o executivo madeirense criou um microsite dedicado à evolução do coronavírus, no site do IASAÚDE, disponível a partir de hoje.

Este Plano de Contingência, explicaram ainda as autoridades de saúde regionais, é “dinâmico”, de forma a ser alterado à medida que surjam novas orientações internacionais. Os casos suspeitos só podem ser validados por meio de diagnóstico laboratorial e, em Portugal, o Instituto Ricardo Jorge é a única entidade responsável por estas análises. Herberto Jesus conta que os resultados de amostras provenientes da Madeira surjam entre 24 a 48 horas: “Se tivermos um caso, se tivermos 10, temos capacidade de resposta”, garantiu o presidente do conselho directivo do IASAÚDE.

Em caso de dúvida, a linha regional para primeiro rastreio de infecção pelo coronavírus é o 800 24 24 20. A partir daí, se se mantiver a suspeita, é a Autoridade da Saúde Regional ou a Autoridade da Saúde de Concelho que encaminha para a investigação epidemológica, a ter lugar no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Se o coronavírus chegar a Portugal em maior escala, disse ainda Pedro Ramos, escolas e infraestruturas militares serão preparadas para lidar com a epidemia.