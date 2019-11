Suspeito de atear fogo fica em prisão preventiva

O homem de 44 anos suspeito de ter ateado três focos de incêndio numa zona florestal, em Câmara de Lobos, vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

A medida de coacção foi decretada ontem à tarde pela juíza de instrução, que o ouviu em primeiro interrogatório no Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, entre as 15h50 e as 17h20.

O arguido, que foi detido pela Polícia Judiciária...