Foi no cumprimento de um Mandado de Detenção Europeu que a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Funchal, identificou e deteve um homem de 37 anos, pela suspeita da prática dos crimes de pornografia de menores e abuso sexual de crianças.

Através de um comunicado enviado ontem à comunicação social, a Polícia Judiciária explicava que o mandado foi...