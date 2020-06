Susana Gouveia Jesus venceu sexta-feira com a Lista B - ‘A Ordem és Tu’ as eleições na Região para a Ordem dos Arquitectos e vai liderar a nova secção da Madeira, criada este ano. A par de um levantamento das condições de trabalho no arquipélago, a prioridade é a atribuição de uma categoria profissional, disse ao DIÁRIO. A nível nacional, venceu a Lista C - ‘Isto só lá vai com todos’....