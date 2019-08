O Governo das Filipinas anunciou hoje que a febre de dengue se tornou uma epidemia nacional devido à rápida disseminação da doença em diferentes regiões, contabilizando-se já 622 mortes desde o início do ano.

Desde o primeiro dia do ano e até 20 de Julho foram registados 146.062 casos, o dobro dos registados no mesmo período do ano passado, segundo dados oficiais divulgados após...