Surpreender um candidato

Com o plantel na máxima força, à excepção de Vítor Gonçalves, o Nacional treinou ontem pela última vez antes da deslocação ao Estádio do Mar, onde esta tarde defronta o Leixões, em jogo a contar para a segunda jornada da II Liga.

Depois do triunfo, por 3-0, na ronda inaugural diante do Desportivo de Chaves, a equipa está motivada e quer surpreender no reduto de um dos candidatos...