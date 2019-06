‘Surf Zone’ de S. Vicente com balneários de apoio

A ‘Surf Zone’ de São Vicente, na Praia dos Juncos, dispõe, a partir de hoje, dia 18 de Junho, de balneários que vem dar apoio às actividades desenvolvidas nesta área.

Reconhecido como um ‘spot’ de excelência para a prática de desportos marítimos, nomeadamente o surf, esta baía dispõe a partir de agora de uma infraestrutura de apoio para todas as actividades náuticas que são desenvolvidos no local.

A cerimónia de inauguração realiza-se, pelas 11h30, e contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de São Vicente, José António Garcês, e pelo presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

A construção de balneários de apoio à Praia dos Juncos é um investimento da Câmara Municipal de São Vicente, inserido na política de desenvolvido de acções que visem melhorar e apoiar o crescimento do desporto no município de São Vicente.

A obra teve um custo de 39.950,00 euros (trinta e nove mil, novecentos e cinquenta euros), ao qual acresce o valor do imposto sobre o valor acrescentado à taxa de 5% no montante de 1.997,50 euros (mil novecentos e noventa e sete euros e cinquenta cêntimos), totalizando o valor de 41.947,50 euros (quarenta e um mil, novecentos e quarenta e sete euros e cinquenta cêntimos).

Esta, que é uma das zonas mais procuradas na ilha da Madeira para a prática de surf, bodyboard e stand up paddle, dispõe, assim, de um balneário masculino, um balneário feminino e ainda uma zona de arrumos comum e vem dar resposta às pretensões dos utilizadores deste espaço que reivindicavam esta obra.