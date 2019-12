Um homem com cerca de 40 anos foi agredido com uma arma branca, na madrugada de ontem, na zona da Quinta do Leme, em Câmara de Lobos.

Segundo o DIÁRIO apurou, o indivíduo, que alegadamente apresenta problemas relacionados com drogas, estava a tentar assaltar um espaço naquela zona, pouco depois da 1 hora da manhã, quando foi descoberto.

Um grupo de pessoas apercebeu-se das suas intenções...