O União conquistou ontem a Supertaça da Madeira de juniores ao derrotar o Nacional, por 2-1, naquele que foi o primeiro jogo no novo relvado sintético do Campo Adelino Rodrigues, no Funchal.

A equipa alvinegra, detentora da Taça da Madeira, teve uma contrariedade logo no primeiro minuto, quando o árbitro Anzhony Rodrigues expulsou o central Ricardo Brazão. Um duro golpe para a estratégia...