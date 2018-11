Superburlão do OLX apanha cadeia na Madeira

O alentejano Carlos Refachinho, um dos portugueses com mais condenações em tribunal por burlas, acrescentou, no passado dia 5, no Juízo Local Criminal do Funchal, mais uma ‘marca’ no seu longo cadastro: apanhou seis meses de prisão efectiva por ter feito uma desempregada madeirense desembolsar 200 euros na compra de um telemóvel pela Internet que nunca recebeu.

O arguido, de 34 anos,...