As piscinas do Hotel Orca Praia, no Funchal, junto à praia do Areeiro, são o cenário escolhido para abrilhantar as ‘Sunset Parties’, que acontecem, a partir desta sexta-feira, dia 2 de Agosto. Trata-se de uma festa, com entrada gratuita, que se realiza, a partir das 19 horas, naquela unidade hoteleira.

A animação musical estará a cargo de PartyRocker, nome artístico de Daniel Caires,...