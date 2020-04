A organização do Summer Opening decidiu adiar o evento para os dias 10, 11 e 12 de Setembro de 2020 “devido à conjuntura resultante do surto de covid-19”, informa a Puppetry Productions sobre o certame que estava inicialmente programado para os dias 23, 24 e 25 de Julho, no Parque de Santa Catarina, no Funchal.

Em comunicado, a produtora explica que no topo das prioridades “estará...