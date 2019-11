Summer Opening’20 traz Deejay Telio

Deejay Telio é presentemente um dos maiores fenómenos da música nacional, registando números impressionantes de ligação com o público traduzidos em mais de 140 milhões de visualizações no Youtube, 380 mil ouvintes semanais no Spotify e 170 mil seguidores no Instagram.

Este que é um dos artistas mais ouvidos em Portugal, autor de vários êxitos como os ‘singles’ de platina ‘Happy Day’...