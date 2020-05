Quem passa à porta do Centro de Saúde do Bom Jesus não faz a mínima ideia que ali se ‘esconde’ a máquina de vigilância e acompanhamento da situação da Covid-19 na Região. Maurício Melim, único médico especialista em Saúde Pública da Região e delegado de Saúde do concelho do Funchal faz-nos a visita guiada pelas alas do segundo e terceiro andar do centro de saúde, dois espaços renovados...