Sucessivos assaltos a bares “a qualquer hora do dia”

A Polícia de Segurança Pública encontra-se a investigar uma série de assaltos a bares, localizados em Câmara de Lobos, e que ocorrem “em plena luz do dia”, perpetrados pela mesma mulher.

De acordo com o que apurou o DIÁRIO, os bares ficam junto ao Bairro das Malvinas e no Bairro do Ribeiro Real, pertencentes ao mesmo proprietário. Hélder Jesus, afirma que uma mulher, moradora nessa...