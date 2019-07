Subida ligeira anima cinema na Região

Aumentou quase 4% o número de espectadores nas salas de cinema da Madeira neste primeiro semestre de 2019, quando comparado com os primeiros seis meses de 2018, uma tendência seguida no todo nacional de forma mais modesta. Ao todo, 117.499 foram a uma sessão numa das 13 salas disponíveis na Região, 21.055 só no mês de Junho, revelam os dados ainda provisórios divulgados pelo Instituto...