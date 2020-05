Os testes de rastreio à covid-19 realizados na passada segunda-feira ao plantel e staff do Marítimo deram todos negativos. Esta foi a segunda ronda de testes que os verde-rubros foram submetidos, sempre com resultados negativos. Agora, a uma semana de recomeçar a jogar na I Liga para cumprir as 10 jornadas em falta, com a recepção ao Vitória de Setúbal na próxima quinta-feira, 4...