As selecções sub-17 femininas de Portugal e Israel defrontam-se hoje, pelas 15 horas, no Complexo Desportivo da Camacha, no arranque da qualificação para o Euro’2020 da categoria. Na antevisão da partida, que irá passar em directo no Canal 11, o Treinador Nacional Carlos Sacadura explicou o que espera da Equipa das Quinas e da selecção israelita.

“Da nossa selecção esperamos uma...